Didacta Italia – Edizione Trentino

Die Schule im Mittelpunkt

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 00:01 Uhr
Concia, Zanoni, Gerosa, Becattini, Koslitz
Didacta Italia – Trentino 2025: Bildung, Innovation und Austausch im Herzen der Alpen. - Foto: © Veneri - Archivio Ufficio Stampa PAT
Von: First Avenue

„Didacta Italia – Edizione Trentino“: Über 660 Veranstaltungen vom 22. bis 24. Oktober in Riva del Garda – Zwischen Innovation, Kultur und Regionalität.

Riva del Garda. Über 660 Veranstaltungen auf dem Messegelände von Riva del Garda: Das ist „Didacta Italia – Edizione Trentino“. Der Trentiner Ableger der Veranstaltungsreihe im Bereich Weiterbildung findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt – von Mittwoch, 22., bis Freitag, 24. Oktober.

Auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern in fünf Pavillons wird auf dem Messegelände von Riva del Garda ein Bereich für die Weiterbildung eingerichtet – mit über 150 Veranstaltungen, darunter Workshops und Seminare für Lehrer und Schuldirektoren aller Schulstufen.

Foto: © Didacta Italia

Neben den Ausbildungsräumen befinden sich der Metaversum-Raum und der Raum für immersive Umgebungen – mit modernster Ausstattung und Technologie. Der Ausstellungsbereich beherbergt führende Unternehmen mit den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Elektronik, Augmented Reality, Robotik, Künstliche Intelligenz, innovative Lernumgebungen 4.0, Sprachunterricht, Schultourismus, Lernspiele, Verlagswesen, Schreibwaren, Sport, Musik, Kunst, Theater und Green Education.
Ein besonderes Augenmerk wird auf einige spezifische Themen der Alpenregionen und auf Mehrsprachigkeit gelegt, ohne dabei Innovation und neue Technologien zu vernachlässigen. Um auf die Probleme der Bergschulen einzugehen, wird eine internationale Veranstaltung stattfinden, bei der die Teilnehmer Lösungen, Methoden und neue Ideen kennenlernen können, um die Probleme kleiner Schulen anzugehen.

„Ich danke herzlich allen Mitgliedern des Organisationskomitees, die sich für die Konzeption der zahlreichen Initiativen engagiert haben, die vom 22. bis 24. Oktober unsere Provinz zu einem Katalysator für Reflexionen und Diskussionen über die Schulwelt im gesamten Alpenraum machen werden“, erklärte die Bildungslandesrätin der Autonomen Provinz Trient, Francesca Gerosa.

Das Programm der Veranstaltungen von „Didacta Italia – Edizione Trentino“ finden Sie online unter fieradidacta.indire.it. Die Anmeldung zu den Events ist auf derselben Website möglich.

 

Foto: © Veneri – Archivio Ufficio Stampa PAT

 

