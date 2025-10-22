Heidi Klum moderiert wieder Designer-Show

Von: APA/dpa

Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show “Project Runway” den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf “Freeform”, “Disney+” und “Hulu”.

In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. “Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen”, sagte Klum zuvor dem “People”-Magazin. Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei “Project Runway” zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.