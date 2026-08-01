Lawinenunglück: Alle zehn Bergsteiger um Nirmal Purja tot

Von: importer

Drei Tage nach einem Lawinenunglück im Norden Pakistans ist der Tod aller zehn Bergsteiger um den international bekannten nepalesisch-britischen Rekordalpinisten Nirmal Purja bestätigt worden. Purjas Unternehmen Elite Expeditions teilte am Samstag mit, dass der 43-jährige Purja sowie alle anderen aus der von ihm geleiteten Gruppe am Broad Peak ums Leben gekommen seien. Zuvor waren bereits die Leichname von drei anderen Gruppenmitgliedern gefunden worden.

Elite Expeditions erklärte, auch Nirmal Purja habe “in tragischer Weise sein Leben nach der Lawine am Broad Peak verloren”. Der 8.047 Meter hohe Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Welt und gilt als besonders schwierig zu erklimmen. Erstmals wurde er 1957 von einer österreichischen Expedition bestiegen. Am Freitagabend hatte die Regionalregierung von Gilgit-Baltistan mitgeteilt, dass die Leichname einer US-Bürgerin, einer Omanerin und eines Nepalesen gefunden worden seien. Die Leichname wurden laut Behörden zur Identifizierung in ein Krankenhaus geflogen. Teil der insgesamt zehnköpfigen Gruppe Purjas waren vier weitere Menschen aus Nepal, ein Mensch aus Pakistan und einer aus China.

Der nepalesische Ministerpräsident Balendra Shah bekundete sein Beileid angesichts der “tragischen” Todesfälle. Bergsteiglegende Reinhold Messner erklärte im Onlinedienst Instagram, Purja sei seinen Weg mit Mut und Leidenschaft gegangen.

Gruppe wurde am Donnerstag von Lawine erfasst

Die Einsatzkräfte hatten am Samstag laut Polizeiangaben erneut nach den verbliebenen Vermissten gesucht, nachdem die Suche am Vortag wegen schwieriger Wetterbedingungen in dem “äußerst herausfordernden Gebiet” unterbrochen worden war. Zum Einsatz kamen unter anderem Hubschrauber der Armee.

Die Lawine hatte die Expeditionsteilnehmer am Donnerstag erfasst, als die Gruppe in rund 6.600 Metern Höhe zum Gipfel des Broad Peak aufstieg. Nach Angaben von Naila Kiani vom pakistanischen Alpinismus-Verein ACP deuten Daten der Ortungsgeräte darauf hin, dass die Bergsteiger mehrere hundert Meter den Hang hinabgeschleudert wurden.

Ehrgeizige Vorhaben

Purja hatte zuletzt versucht, als erster Mensch alle 14 Achttausender der Erde zweimal ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen. 2019 sorgte er für Schlagzeilen, als er alle 14 Achttausender innerhalb von sechs Monaten und sechs Tagen bestieg. Damit schlug er den vorigen Rekord von sieben Jahren. Die 14 Berge ließ er sich auf seinen Rücken tätowieren.

2021 gelang Purja gemeinsam mit neun weiteren Nepalesen die erste Winterbesteigung des K2 an der Grenze zwischen Pakistan und China. Einem größeren Publikum wurde der Bergsteiger 2021 durch eine Netflix-Dokumentation bekannt. Vor seinem letzten Aufstieg schrieb Purja vor einigen Tagen im Onlinedienst X: “Broad Peak, ich bitte um nichts weiter als einen sicheren Aufstieg und eine sichere Rückkehr.”