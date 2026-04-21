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Armin Reinstadler bleibt Vizepräsident

Lebenshilfe: Roland Schroffenegger als Präsident bestätigt 

Dienstag, 21. April 2026 | 14:02 Uhr
Schroffenegger & Reinstadler
Lebenshilfe
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Von: mk

Bozen – Bei der heurigen Mitgliederversammlung wurde ein neuer Landesvorstand gewählt. Nicht der Wahl stellen mussten sich aufgrund ihrer Funktionen die Vorsitzenden in den Bezirken und der Vorsitzende der Selbstvertretungsgruppe People First. Bei der am 20. April am Hauptsitz der Lebenshilfe in Bozen abgehaltenen konstituierenden Sitzung formierte sich der neue Vorstand formell und offiziell.

Er wird in der folgenden Besetzung für drei Jahre im Amt bleiben: Roland Schroffenegger (Präsident, gewählt und gleichzeitig Vertreter von Thomas Frei, Präsident der Lebenshilfe Wipptal), Armin Reinstadler (Vizepräsident, gewählt), Irene Ausserbrunner (Kassierin, gewählt) sowie (in alphabetischer Reihenfolge) Josef Gottardi (gewählt), Rosa Hofer Thöny (Präsidentin des Bezirks Eisacktal), Karlheinz Kuntner (Präsident des Bezirks Vinschgau), Veronika Pfeifer (gewählt), Theresia Rottensteiner Terleth (Präsidentin des Bezirks Unterland), Claudia Thayer Silbernagl (Präsidentin des Bezirks Schlerngebiet), Jochen Tutzer (Präsident der Selbstvertretungsgruppe People First) und Kurt Wiedenhofer (kooptiert).

Bezirk: Bozen

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