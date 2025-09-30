Lebenslange Haft für Omer Cim wegen Mordes an Ex-Freundin

Von: luk

Bozen – Das Bozner Schwurgericht hat am Dienstag Omer Cim wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Celine Frei Matzohl zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die 21-Jährige war bekanntermaßen im August 2023 in Schlanders erstochen aufgefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich um eine geplante Tat. Deshalb hatte die Anklage vergangene Woche die Höchststrafe gefordert.

Die Verteidigung hingegen sprach von einer im Affekt begangenen Tat. Anwältin Claudia Benedetti betonte, ihr Mandant habe die Tat nie bestritten, könne sich an den Hergang jedoch nicht erinnern. Sie plädierte daher für ein milderes Urteil ohne Vorbedacht.

Das Schwurgericht folgte jedoch der Argumentation der Anklage und verurteilte den heute 29-Jährigen zu lebenslanger Haft.