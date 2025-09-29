„Am 3. November wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen“

Von: ka

Rocquencourt – Nichts zeigt so sehr, dass die Nerven blank liegen, wie die Tatsache, dass die „Gedankenspielerei” eines hochrangigen US-Generals über die mögliche Entstehung eines Dritten Weltkriegs Verschwörungstheorien losgetreten hat.

Richard Shirreff, bis 2014 stellvertretender Kommandeur von SACEUR, schrieb in seinem „Gedankenspiel“, was einen Dritten Weltkrieg auslösen und wie er in den ersten Tagen ablaufen könnte. „Wir stehen am Rande eines katastrophalen Konflikts zwischen Supermächten an zwei Fronten“, schrieb Richard Shirreff. Sein Szenario wurde jedoch wörtlich genommen und in eine Prophezeiung verwandelt.

Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und die „Begegnungen” zwischen Kampfflugzeugen Russlands und der NATO über der Ostsee verschärfen den „Nervenkrieg” am Ostrand des Atlantischen Bündnisses. Die ständigen Sichtungen von Drohnen unbekannter Herkunft am Himmel Nordeuropas tragen dabei sicherlich nicht dazu bei, die Nerven zu beruhigen. Selbst die Aufforderung der Europäischen Zentralbank, im Falle von „systemischen Turbulenzen” immer Bargeld zu Hause zu haben – „Keep calm and carry cash” beziehungsweise „Bleib ruhig und nimm Bargeld mit” – wurde von einigen als Signal verstanden.

Hinzu kam das „Gedankenspiel” eines ehemaligen NATO-Generals, in dem es hieß, der „Dritte Weltkrieg” werde am 3. November ausbrechen. Diese Worte, die der stellvertretende Kommandeur von SACEUR gegenüber der englischen Zeitung „Daily Mail” äußerte, waren Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker. Diese griffen das „Gedankenspiel” auf und verwandelten es in eine düstere Prophezeihung. Es folgten Wellen der Panik und eine Flut von Verschwörungstheorien, die das Internet in Aufruhr versetzten.

Es ist, als hätte er eine Kristallkugel: Der ehemalige SACEUR hat alle Schritte aufgezählt, die in den kommenden Monaten zum Zusammenbruch des Atlantischen Bündnisses und Europas führen werden. Alles beginnt am 3. November mit einem Cyberangriff auf Vilnius, die Hauptstadt Litauens. Ab 14.00 Uhr wird die Stadt komplett ohne Strom sein. Ein ähnlicher Angriff wird dann auf die anderen baltischen Länder ausgedehnt, wodurch die Bevölkerung ins Chaos gestürzt wird und die litauische Regierung gezwungen ist, das Kriegsrecht zu verhängen. Am 4. November werden russische und weißrussische Truppen und Panzer an der Grenze zur Enklave Kaliningrad stationiert, die an Polen und Litauen grenzt.

An diesem Punkt würden die ersten militärischen Auseinandersetzungen beginnen, was eine sofortige Reaktion der NATO zur Folge hätte: Der Generalsekretär müsste Artikel 5 des Bündnisses, der die gegenseitige Hilfe der Mitgliedstaaten regelt, in einem allgemeinen Aufruf zu den Waffen geltend machen.

Einem von einem ehemaligen NATO-General entworfenen Szenario zufolge würde dieser Aufruf in Übersee ignoriert und von Donald Trump lächerlich gemacht werden. Das wäre der Anfang vom Ende des Atlantischen Bündnisses. An diesem Punkt würde sich die Lage weiter zuspitzen, da China die Ablenkung durch Russland nutzen könnte, um Taiwan anzugreifen. In einer blitzschnellen Militäroperation würden die chinesischen Streitkräfte auf der Insel landen und mit der Eroberung beginnen. Den Todesstoß für die NATO würde jedoch das Vereinigte Königreich setzen, da es zu diesem Zeitpunkt seine Truppen aus dem Baltikum abziehen würde. Kurz gesagt, es würden nur wenige Tage reichen, um die Welt, wie wir sie kennen, zu beenden.

In dem Artikel der „Daily Mail“ sagte der ehemalige General Sir Richard Shirreff, er habe seine Einschätzung auf das Wissen aus „Jahrzehnten, in denen der Westen seine grundlegende Sicherheit vernachlässigt hat“, gestützt. Die Ursache dafür sieht er in den Investitionen „in einen immer aufgeblähteren Sozialstaat“. Diese hätten unsere Streitkräfte so sehr geschwächt, dass unsere Verteidigung nun völlig unzureichend sei.

Das ist der springende Punkt des ehemaligen stellvertretenden Kommandeurs von SACEUR: „Wir stehen kurz vor einem katastrophalen Konflikt zwischen Supermächten an zwei Fronten“, schreibt General Richard Shirreff.

Es ist leicht nachzuvollziehen, warum diese Theorie, die auf einer „Gedankenspielerei“ und Fantasie beruht, sofort von Verschwörungstheoretikern in den sozialen Medien aufgegriffen und verbreitet wurde. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um seine Befürchtungen hinsichtlich dessen, was passieren könnte, und nicht um einen Countdown für einen Weltkrieg, den alle verhindern wollen.

Da die Nerven im Netz und an der NATO-Ostflanke jedoch blank liegen, wurden seine Worte als Prophezeiung einer düsteren Zukunft aufgefasst. Dies führte zu Panik im Netz und einer Flut von Verschwörungstheorien.