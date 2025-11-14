Aktuelle Seite: Home > Chronik > Supermarkt-Überfall in Brixen
Mutmaßlicher Serientäter von Carabinieri ausgeforscht

Supermarkt-Überfall in Brixen

Freitag, 14. November 2025 | 16:32 Uhr
Von: luk

Brixen – Die Carabinieri der Kompanie Brixen haben einen Mann [38] ohne festen Wohnsitz identifiziert und angezeigt. Er steht im Verdacht, mehrfach im Stadtgebiet straffällig geworden zu sein. Ausschlaggebend war ein aktueller Vorfall in einem Supermarkt.

Der Mann soll versucht haben, eine mit Lebensmitteln gefüllte Tasche zu stehlen und das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Als eine Mitarbeiterin ihn vor dem Geschäft aufhalten wollte, habe er sie gewaltsam weggestoßen und sei zu Fuß geflüchtet. Aus dem Diebstahl wurde somit ein Raubüberfall.

Obwohl das Geschäft keinen Videoüberwachungsanlage besitzt, nahmen die Carabinieri aus Brixen und Mühlbach sofort Ermittlungen auf. Aufgrund ihrer Ortskenntnis und des Wissens über bereits polizeibekannte Personen konnten die Fahnder den Tatverdächtigen rasch ausfindig machen. Er ist ausländischer Herkunft, bereits mehrfach aufgefallen.

Kompaniekommandant Giuseppe Specchio appellierte an Geschäftsbetreiber, in Sicherheitstechnik zu investieren. Die fehlende Videoüberwachung habe die Ermittlungen verzögert, betonte er. Kameras seien ein wichtiger Schutz für Personal und Kundschaft und erleichterten die Aufklärung von Straftaten erheblich.

Die Carabinieri bieten lokalen Betrieben Unterstützung bei Fragen zur Prävention und zu geeigneten Sicherheitsmaßnahmen an.

 

Bezirk: Eisacktal

Bezirke

Eisacktal

