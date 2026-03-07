Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Brustkrebsinitiative mamazone stellt die neue Früherkennungskampagne vor: Mit acht prägnanten Botschaften sollen Frauen aller Altersgruppen über soziale Medien auf die Bedeutung regelmäßiger Früherkennungsmaßnahmen aufmerksam gemacht werden.

Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen. Jede achte Frau erhält im Laufe ihres Lebens diese Diagnose. Gleichzeitig gilt: Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Während die Zahl der Neuerkrankungen weltweit steigt, konnte die Sterblichkeit dank qualitätsgesicherter Früherkennung deutlich gesenkt werden. In Italien erkranken jährlich über 55.000 Frauen an Brustkrebs, in Südtirol rund 400.

Aufbauend auf der letztjährigen Kampagne CHECK YOURSELF hat mamazone die Initiative um acht Kernbotschaften erweitert – darunter: „Zu jung für Brustkrebs?“, „Kennst du dein Risiko?“, „Brustkrebs macht keinen Unterschied!“, „Eine von 400 in Südtirol?“, „Weil ich es mir wert bin!“, „Bin ich jede 8. Frau?“ und „Brustkrebs-Früherkennung rettet Leben!“.

Ziel ist es, Frauen jeden Alters für ihre Brustgesundheit zu sensibilisieren und Hemmschwellen abzubauen.

Die Kampagne wird bewusst über soziale Medien ausgespielt – nicht nur im Frauenmonat März, sondern das gesamte Jahr 2026 über. „Wir setzen gezielt auf Social Media, um Frauen dort zu erreichen, wo sie täglich unterwegs sind. So können wir alle Altersgruppen ansprechen und die Botschaften breit streuen“, erklären die beiden mamazonen Erika Laner und Martina Ladurner.

Prof. Dr. Christian Marth, ehemaliger Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Innsbruck, zum Thema Früherkennung: „Brustkrebs-Screening kann die Erkrankung nicht verhindern, aber früh erkennen. Damit gelingt häufig eine rechtzeitige Behandlung und die Überlebenschance kann gesteigert werden. Mammographie bleibt noch die wichtigste Säule des Screenings. Ultraschall ist eine großartige Ergänzung, die vor allem bei jüngeren Frauen die Erkennung verbessert. Künstliche Intelligenz und zusätzliche Methoden wie MRT oder Kontrastmittel-Mammographie werden die Zukunft prägen“.

„Auch junge Frauen sind von Brustkrebs betroffen, deshalb ist es wichtig frühzeitig mit der Brustselbstuntersuchung zu beginnen. Eigens ausgebildete Brustschwestern der SABES führen in allen Bezirken MamaCare-Kurse durch. In Kleingruppen lernen Sie Ihre Brust kennen. Für junge Frauen ist der Einfluss und die Beeinflussbarkeit von Risikofaktoren wichtig: Gibt es weitere Fälle in der Familie? Habe ich meine erste Periode früh bekommen? Wie viele Kinder habe ich und wie lange habe ich gestillt? Welche Bedeutung hat die Pille? Wie kann ich meinen Lebensstil optimieren? Welchen Einfluss haben Bewegung und Alkohol? Wir möchten Ihnen helfen die Wertigkeit des eigenen Beitrags einzuschätzen, sodass Sie bewusst entscheiden, was Sie verändern können und wollen, meint Dr. Sonia Prader, Primaria der Gynäkologie am Krankenhaus Brixen und Sterzing“.

Mit der Jahreskampagne 2026 setzt mamazone Südtirol auf nachhaltige Sensibilisierung und niederschwellige Information. Ziel bleibt es, Frauen langfristig zu erreichen und die Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung fest im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern.