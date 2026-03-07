Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Brustkrebs: Früherkennung rettet Leben
mamazone Südtirol präsentiert die Sensibilisierungskampagne 2026

Brustkrebs: Früherkennung rettet Leben

Samstag, 07. März 2026 | 07:52 Uhr
Häufigste Diagnose bei Frauen war Brustkrebs
APA/APA/Gindl/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Brustkrebsinitiative mamazone stellt die neue Früherkennungskampagne vor: Mit acht prägnanten Botschaften sollen Frauen aller Altersgruppen über soziale Medien auf die Bedeutung regelmäßiger Früherkennungsmaßnahmen aufmerksam gemacht werden.

Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen. Jede achte Frau erhält im Laufe ihres Lebens diese Diagnose. Gleichzeitig gilt: Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Während die Zahl der Neuerkrankungen weltweit steigt, konnte die Sterblichkeit dank qualitätsgesicherter Früherkennung deutlich gesenkt werden. In Italien erkranken jährlich über 55.000 Frauen an Brustkrebs, in Südtirol rund 400.

Aufbauend auf der letztjährigen Kampagne CHECK YOURSELF hat mamazone die Initiative um acht Kernbotschaften erweitert – darunter: „Zu jung für Brustkrebs?“, „Kennst du dein Risiko?“, „Brustkrebs macht keinen Unterschied!“, „Eine von 400 in Südtirol?“, „Weil ich es mir wert bin!“, „Bin ich jede 8. Frau?“ und „Brustkrebs-Früherkennung rettet Leben!“.

Ziel ist es, Frauen jeden Alters für ihre Brustgesundheit zu sensibilisieren und Hemmschwellen abzubauen.

Die Kampagne wird bewusst über soziale Medien ausgespielt – nicht nur im Frauenmonat März, sondern das gesamte Jahr 2026 über. „Wir setzen gezielt auf Social Media, um Frauen dort zu erreichen, wo sie täglich unterwegs sind. So können wir alle Altersgruppen ansprechen und die Botschaften breit streuen“, erklären die beiden mamazonen Erika Laner und Martina Ladurner.

Prof. Dr. Christian Marth, ehemaliger Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Innsbruck, zum Thema Früherkennung: „Brustkrebs-Screening kann die Erkrankung nicht verhindern, aber früh erkennen. Damit gelingt häufig eine rechtzeitige Behandlung und die Überlebenschance kann gesteigert werden. Mammographie bleibt noch die wichtigste Säule des Screenings. Ultraschall ist eine großartige Ergänzung, die vor allem bei jüngeren Frauen die Erkennung verbessert. Künstliche Intelligenz und zusätzliche Methoden wie MRT oder Kontrastmittel-Mammographie werden die Zukunft prägen“.

„Auch junge Frauen sind von Brustkrebs betroffen, deshalb ist es wichtig frühzeitig mit der Brustselbstuntersuchung zu beginnen. Eigens ausgebildete Brustschwestern der SABES führen in allen Bezirken MamaCare-Kurse durch. In Kleingruppen lernen Sie Ihre Brust kennen. Für junge Frauen ist der Einfluss und die Beeinflussbarkeit von Risikofaktoren wichtig: Gibt es weitere Fälle in der Familie? Habe ich meine erste Periode früh bekommen? Wie viele Kinder habe ich und wie lange habe ich gestillt? Welche Bedeutung hat die Pille? Wie kann ich meinen Lebensstil optimieren? Welchen Einfluss haben Bewegung und Alkohol? Wir möchten Ihnen helfen die Wertigkeit des eigenen Beitrags einzuschätzen, sodass Sie bewusst entscheiden, was Sie verändern können und wollen, meint Dr. Sonia Prader, Primaria der Gynäkologie am Krankenhaus Brixen und Sterzing“.

Mit der Jahreskampagne 2026 setzt mamazone Südtirol auf nachhaltige Sensibilisierung und niederschwellige Information. Ziel bleibt es, Frauen langfristig zu erreichen und die Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung fest im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
83
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
70
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
61
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
46
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Kommentare
42
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 