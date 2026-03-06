Fahrer entgeht Katastrophe nur knapp

Von: ka

Neumarkt – Zu einem spektakulären Verkehrsunfall wurde am Freitagmittag die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt alarmiert.

Auf der Brennerstaatsstraße, auf Höhe der Nordeinfahrt von Neumarkt, kam ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte auf den tiefergelegenen Parkplatz des Reitstalls „Alps Coliseum“ und blieb in Schräglage auf der Deichsel eines dort abgestellten Pferdeanhängers liegen.

Die Lage vor Ort war äußerst brisant: Die Stütze des Anhängers durchbohrte die Karosserie und ragte bis tief in den Innenraum. Sie kam nur wenige Zentimeter neben der Kopfstütze des Fahrersitzes zum Stillstand. Wie durch ein Wunder erlitt der Fahrer bei dem Vorfall nur leichte Verletzungen.

Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Unterland übernahmen die medizinische Erstversorgung direkt an der Unfallstelle. Parallel dazu sicherte die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt das Areal und führte die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs durch. Die Carabinieri aus Neumarkt haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache zu klären.