Mehr Verbindungen und neue Haltestellen in Reichweite

Land Südtirol aktualisiert Rahmenabkommen mit Bahnbetreiber RFI

Freitag, 06. März 2026 | 15:19 Uhr
Das Land will die Schienenverbindungen erhalten
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Bozen – Die Landesregierung hat am 6. März auf Vorschlag des Landesrates für Infrastrukturen und Mobilität, Daniel Alfreider, die Aktualisierung des bestehenden Rahmenabkommens zwischen dem Land Südtirol und dem Bahnbetreiber Rete Ferroviaria Italiana (RFI) beschlossen.

Es handle sich um die Fortschreibung einer bereits bestehenden Vereinbarung – ein verwaltungstechnisch notwendiger Schritt, um die Verbesserung des Bahnservices in Südtirol weiter voranzutreiben, betonten Landeshauptmann Arno Kompatscher und Alfreider im Rahmen einer Pressekonferenz im Palais Widmann.

“Genehmigt wurde eine technische Aktualisierung, die die Kontinuität der laufenden Arbeit mit RFI gewährleistet”, erklärt Landesrat Alfreider. “Das Rahmenabkommen schafft eine klare und kohärente Grundlage für die Weiterentwicklung des Bahndienstes”, ergänzt Alfreider.

Landeshauptmann Kompatscher betonte: “Wir setzen weiterhin stark auf den öffentlichen Nahverkehr, und das Rückgrat dieser Dienste ist die Eisenbahn. Parallel dazu verbessern wir auch die anderen Angebote wie Busdienst, Carsharing und Bikesharing.”

Der Beschluss verursacht keine zusätzlichen Kosten im Landeshaushalt.

Bezirk: Bozen

