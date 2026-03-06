Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lauben-Parkhaus in Bozen unter neuer Führung wieder geöffnet
Seit 6. März

Lauben-Parkhaus in Bozen unter neuer Führung wieder geöffnet

Freitag, 06. März 2026 | 11:52 Uhr
Lauben Parkhaus Bozen
LPA/Gianluca Crocco
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In den vergangenen Tagen hat es bei Parkgarage Lauben in Zentrum von Bozen, die zum Landesvermögen gehört, einen Führungswechsel gegeben. Vom 28. Februar bis 5. März war der Parkplatz deshalb vorübergehend geschlossen. Über eine Ausschreibung war die Führung des Parkplatzes einem neuen Anbieter übergeben worden, und zwar der APCOA Italia AG, die zum Park- und Mobilitätsdienstanbieter APCOA Group in Europa gehört. Nachdem alle notwendigen technische sowie organisatorische Arbeiten und Tests abgewickelt wurden, ist der Parkplatz seit 6. März 2026 wieder geöffnet, und zwar rund um die Uhr.

1,1 Millionen Euro müssen die neuen Parkhausbetreiber pro Jahr an das Land zahlen. Dies zeige, wie wichtig diese Infrastruktur für die Landeshauptstadt sei, und dass eine effiziente und moderne Verwaltung im öffentlichen Interesse liege, sagt Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi. Der Wechsel, sei als ein wichtiger Schritt nicht nur für Bozen, sondern auch für das Land, insgesamt, denn gerade viele Menschen von außerhalb der Stadt würden den Parkplatz nutzen.

Bald auch Fahrradparkplatz und Reservierung via App
Künftig will das Land laut Hochbau- und Vermögensressort in der Infrastruktur noch mehr traditionelle und alternative Mobilität verbinden. “Wir prüfen gerade, im ersten Untergeschoss einen Bereich für alternative Verkehrsmittel einzurichten”, erklärt Bianchi. “Dort soll ein moderner Fahrradparkplatz entstehen. Ziel ist es, verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren und eine nachhaltige Infrastruktur zu bieten”, sagt der Landesrat.

Vorerst wird der Parkplatz weiter für Pkws genutzt. Einige Verbesserungen soll es aber schon in Kürze geben, besonders im Bereich Digitalisierung. So soll es möglich sein, Parkplätze im Voraus zu reservieren, über eine App zu bezahlen und elektronische Mautsysteme zu nutzen. Damit werde das Parken einfacher, schneller und komplett digital, sagt Bianchi.

“Nach einer sorgfältigen Marktanalyse haben wir einen starken europäischen Betreiber ausgewählt. Er garantiert gute Servicequalität, technologische Neuerungen und eine moderne Sicht auf städtische Mobilität. Die umfassenden Modernisierungen und die Vergütung ans Land zeigen, dass das Projekt solide ist und langfristig funktioniert”, ist Landesrat Bianchi überzeugt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
76
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
75
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
66
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
57
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
46
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 