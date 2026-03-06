Aktuelle Seite: Home > Politik > „Die Paralympischen Spiele verbinden Sport und Inklusion“
Landeshauptmannstellvertreterin Pamer bei Empfang von Ministerin Locatelli und Sportminister Abodi in Verona

„Die Paralympischen Spiele verbinden Sport und Inklusion“

Freitag, 06. März 2026 | 20:33 Uhr
20260306_PamerAbodiLocatelli
LPA/Katharina Fleischmann/Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer hat am 6. März an einem Empfang von Sportminister Andrea Abodi und der Ministerin für Menschen mit Behinderungen, Alessandra Locatelli, in Verona teilgenommen. Der Empfang fand vor der Eröffnung der Paralympischen Spiele statt.
Verona/Bozen – Landeshauptmannstellvertreterin Pamer nahm in Verona an einem Empfang von Ministerin Locatelli und Sportminister Abodi teil. Ein gemeinsames Anliegen ist es, den Sport von Menschen mit Behinderungen sichtbarer zu machen.

Am 6. März 2026 starten die Paralympischen Spiele mit der Eröffnungsfeier in Verona. Im Vorfeld dazu haben die Ministerin für Menschen mit Behinderungen, Alessandra Locatelli, und Sportminister Andrea Abodi die Vertretungen der Provinzen und Regionen zu einem Empfang eingeladen. Südtirol wurde durch Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer vertreten.

“Die Paralympischen Spiele richten das Scheinwerferlicht auf einen Bereich, der oftmals im Schatten ist: Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Behinderungen sind zu Höchstleistungen fähig und überwinden dabei zahlreiche Hindernisse. Dies kann Vorbild für uns alle sein, denn um dies zu erreichen braucht es Willensstärke, Kampfgeist und Durchsetzungsvermögen”, ist Soziallandesrätin Pamer überzeugt. Beim Empfang sei dies auch von Ministerin Locatelli und Minister Abodi hervorgehoben worden. Gleichzeitig sei allen teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern viel Glück für ihre Teilnahme an den Paralympischen Spielen gewünscht worden.

Am Abend nimmt Landeshauptmannstellvertreterin Pamer in Vertretung des Landes Südtirol an der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Mailand Cortina 2026 in Verona teil. Die Bewerbe für die Südtiroler Paralympioniken beginnen bereits morgen: Die Para-Eishockeymannschaft Italiens mit sechs Südtiroler Sportlern bestreitet ihr erstes Spiel gegen die USA, am Sonntag startet Parasnowboarder Emanuel Perathoner beim Snowboard Cross-Bewerb. “Ich wünsche all unseren Sportlern aus Südtirol viel Erfolg für diese Spiele und werde in jedem Fall mitfiebern”, sagt Landesrätin Pamer.

