Halbfinale gegen de Minaur

Sinner experimentiert im Spiel gegen Shelton

Freitag, 14. November 2025 | 17:13 Uhr
Jannik Sinner gewann das diesmal ungleiche Duell spielend
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Turin – Jannik Sinner hat bei den ATP Finals in Turin auch sein drittes Gruppenspiel gewonnen und zieht ungeschlagen ins Halbfinale ein. Der Sextner setzte sich am Freitag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3 und 7:6 durch.

Da Sinner als Gruppensieger bereits feststand und Shelton keine Chance mehr aufs Weiterkommen hatte, nutzte der Südtiroler die Partie, um verschiedene Varianten zu testen. Er suchte häufiger als bisher den Weg ans Netz und veränderte seinen Rhythmus beim Aufschlag. Diese Experimente führten zu einigen ungewohnten Fehlern, wodurch besonders der zweite Satz deutlich umkämpfter verlief.

Beim Stand von 5:4 vergab Sinner zunächst einen Matchball, bevor er erstmals im Turnier in ein Tiebreak musste. Dort behielt er die Nerven und entschied den Entscheidungsspielabschnitt mit 7:3 für sich.

Im Halbfinale trifft Sinner am Samstagnachmittag auf Alex de Minaur. Gegen den Australier ist Sinners Bilanz klar: Alle bisherigen zwölf Duelle konnte er gewinnen.

 

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
