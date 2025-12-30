Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien verteuert seine Autobahnmaut
Inflationsausgleich zu Lasten der Nutzer

Italien verteuert seine Autobahnmaut

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 10:00 Uhr
In Österreich sind nur die Autobahnen und Schnellstraßen bemautet Lkw Autobahn Verkehr
APA/APA/dpa/Patrick Pleul
Von: apa

Die Autobahnmaut in Italien steigt ab Jänner 2026 um 1,5 Prozent und wird damit an die Inflation angepasst – trotz mehrfacher Versuche der Regierung in Rom, Erhöhungen zu verhindern. Das Verkehrsministerium zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, die auf einer Bestimmung der Verkehrsregulierungsbehörde ART beruht und durch ein Urteil des Verfassungsgerichts bestätigt wurde.

In einer Mitteilung erklärte das Verkehrsministerium, das Verfassungsgericht habe die Bemühungen der Regierung “zunichtegemacht”, die Tarife bis zur Festlegung neuer wirtschaftlich-finanzieller Pläne einzufrieren. Nach den Entscheidungen der Verkehrsregulierungsbehörde und der Verfassungsrichter könne das Ministerium nicht mehr eingreifen.

Opposition kritisch

Die Opposition nutzte die Mauterhöhung für scharfe Angriffe auf Verkehrsminister Matteo Salvini. Vertreter der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung und der Demokratischen Partei (PD) machen den Minister für die Erhöhung politisch verantwortlich und sprachen von einem Scheitern seiner Verkehrspolitik. Salvini und seine Partei wiesen die Kritik der Opposition zurück und sehen die Verantwortung bei der Justiz.

Hintergrund der Entscheidung ist ein Urteil des Verfassungsgerichts vom Oktober. Darin erklärten die Richter mehrere gesetzliche Aufschübe der Mautanpassungen seit 2020 für verfassungswidrig. Die Regelungen hätten gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung, der unternehmerischen Freiheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung verstoßen, hieß es. Damit bestätigte das Gericht zugleich die Zuständigkeit der unabhängigen Verkehrsbehörde ART für die Festlegung und Anpassung der Autobahngebühren.

