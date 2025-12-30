Aktuelle Seite: Home > Italien > Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Unternehmer muss nun mit dem Auto anreißen

Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 10:36 Uhr
oliva Hubschrauber Ski
ANSA/US CARABINIERI
Schriftgröße

Von: luk

Brescia – Der italienischen Luftfahrtbehörde Enac reicht es: Dem Unternehmer Bortolo Giorgio Oliva (66) wurde die Fluglizenz entzogen. Grund sind wiederholte Landungen mit seinem Hubschrauber auf Skipisten, zuletzt im Skigebiet Maniva Ski in der Provinz Brescia.

Oliva war mehrfach mit dem Hubschrauber zum Skifahren geflogen. Bereits im April hatte er nahe der Piste in Madonna di Campiglio ohne Genehmigung über 1.600 Meter Höhe gelandet und dafür eine Geldstrafe von 2.000 Euro erhalten. Im Dezember folgten zwei weitere Landungen in Maniva. Dass er dies zuvor bei Behörden und Betreiber angekündigt hatte, änderte nichts an der Entscheidung der Enac.

Die Luftfahrtbehörde begründet die Suspendierung der Lizenz mit Sicherheitsbedenken und dem Schutz von Personen in stark frequentierten Tourismusgebieten. Das Verhalten stelle eine ernsthafte Gefährdung dar und verstoße gegen geltende Luftfahrtvorschriften.

Oliva, Eigentümer der Laminatfirma Olifer in Odolo, war bereits 2020 in einen Hubschrauberabsturz im Aostatal verwickelt. Er überlebte, sein Begleiter Alfredo Buda (59) kam ums Leben. 2023 wurde Oliva wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
55
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
46
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
33
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
30
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
27
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 