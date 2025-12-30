Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg

Von: luk

Brescia – Der italienischen Luftfahrtbehörde Enac reicht es: Dem Unternehmer Bortolo Giorgio Oliva (66) wurde die Fluglizenz entzogen. Grund sind wiederholte Landungen mit seinem Hubschrauber auf Skipisten, zuletzt im Skigebiet Maniva Ski in der Provinz Brescia.

Oliva war mehrfach mit dem Hubschrauber zum Skifahren geflogen. Bereits im April hatte er nahe der Piste in Madonna di Campiglio ohne Genehmigung über 1.600 Meter Höhe gelandet und dafür eine Geldstrafe von 2.000 Euro erhalten. Im Dezember folgten zwei weitere Landungen in Maniva. Dass er dies zuvor bei Behörden und Betreiber angekündigt hatte, änderte nichts an der Entscheidung der Enac.

Die Luftfahrtbehörde begründet die Suspendierung der Lizenz mit Sicherheitsbedenken und dem Schutz von Personen in stark frequentierten Tourismusgebieten. Das Verhalten stelle eine ernsthafte Gefährdung dar und verstoße gegen geltende Luftfahrtvorschriften.

Oliva, Eigentümer der Laminatfirma Olifer in Odolo, war bereits 2020 in einen Hubschrauberabsturz im Aostatal verwickelt. Er überlebte, sein Begleiter Alfredo Buda (59) kam ums Leben. 2023 wurde Oliva wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.