Aktuelle Seite: Home > Chronik > Covid erhebt wieder sein Haupt
Fälle steigen - erste ältere Patienten in Südtiroler Spitälern

Covid erhebt wieder sein Haupt

Dienstag, 30. September 2025 | 09:02 Uhr
Warum Forscher Nikotinpflaster als Therapie testen
Pixabay
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In Italien nehmen die Corona-Infektionen wieder zu: Laut Gesundheitsministerium wurden in der vergangenen Woche 4.256 neue Fälle registriert. In Südtirol stieg die Positivitätsrate von 19 auf 21,8 Prozent. Besonders betroffen sind die Altersgruppen über 80 und über 90 Jahre.

Am Bozner Krankenhaus verzeichnet die Geriatrie-Abteilung laut Primarin Francesca Lubian wieder mehr Einweisungen älterer Patienten mit Covid-Komplikationen, schreibt die Zeitung Alto Adige. Alle bisherigen Verläufe seien glimpflich ausgegangen, dennoch rät sie dringend zu Impfungen gegen Covid und Grippe.

Virologe Fabrizio Pregliasco bestätigt, dass die neuen Impfstoffe auch gegen die aktuell kursierende Variante wirksam sind. Vorgesehen ist ein jährlicher Booster für Über-60-Jährige und Risikopatienten. Die Gesellschaft für Notfallmedizin (Simeu) warnt vor erneuten Überlastungen der Spitäler und spricht sich ebenfalls klar für die Impfung aus.

Auch die Nachfrage nach Tests zieht wieder an. Laut Maximin Liebl, Präsident der Apothekerkammer, mussten Apotheken zusätzliche Bestellungen aufgeben. Hausarzt Domenico Bossio aus Lana betont, dass Tests wichtig seien, um zwischen Grippe und Covid zu unterscheiden – besonders bei immungeschwächten Patienten, für die Infektionen generell ernste Folgen haben können.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
66
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 