“Heat 2” mit Christian Bale und DiCaprio geplant

Dienstag, 18. November 2025 | 08:34 Uhr
Von: APA/dpa

Die geplante Fortsetzung des Thrillerklassikers “Heat” (1995) könnte mit den Oscar-Preisträgern Christian Bale (51) und Leonardo DiCaprio (51) hochkarätig besetzt werden. Bale sei für eine Hauptrolle bei “Heat 2” im Gespräch, berichteten die US-Branchenportale “Variety” und “Deadline.com”. DiCaprio steht schon länger als Kandidat fest. Die Dreharbeiten unter der Regie von Michael Mann (82, “Ali”, “Ferrari”) sollen demnach 2026 beginnen.

Gemeinsam mit der US-Autorin Meg Gardiner hat Mann eine Romanvorlage geschrieben, die 2022 veröffentlicht und zum Bestseller wurde. In “Heat” (1995) setzte der Regisseur Robert De Niro als Gangster und Al Pacino als Cop in einem Katz-und-Maus-Spiel aufeinander an. Es war Hollywoods erster Film überhaupt, in dem sich die beiden Leinwandgrößen in gemeinsamen Szenen gegenüberstehen. Der Polizist Vincent Hanna (Pacino) und der Profigangster Neil McCauley (De Niro) sind erbitterte Kontrahenten im Bandenmilieu von Los Angeles. Val Kilmer hatte in dem Kultklassiker eine Rolle als Dieb.

Der Roman “Heat 2” spielt in zwei Zeitebenen, teils Vorgeschichte der Hauptcharaktere, teils Fortsetzung des Originalfilms. Zunächst wurde nicht bekannt, welche Figuren Bale und DiCaprio spielen würden. Regisseur Mann holte Bale zuvor für den Thriller “Public Enemies” (2009) vor die Kamera.

