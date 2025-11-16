Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen

Von: mk

Bozen – In Bozen ist in den letzten Tagen ein schwerwiegender und politisch bedeutsamer Umstand ans Licht gekommen: Zwei, in der Lega gewählte Stadtviertelräte, Maurizio Puglisi Ghizzi und Massimo Trigolo, gehören zu den 27 nationalen Unterzeichnern des “Komitees Remigrazione e Riconquista” – ein Komitee, welches aus den radikalen und gewalttätigen Teilen der europäischen extremen Rechten hervorgegangen ist und Positionen sowie Rhetoriken vertritt, die neofaschistischen und ultranationalistischen Bewegungen zuzuordnen sind. Darauf weisen die Gemeinderatsfraktion der Bozner Grünen, Chiara Rabini, Cornelia Brugger, Rudi Benedikter und Luca Di Biasio, sowie das Mitglied des Stadtviertelrates Oberau-Haslag, Andrea Tomasi, in einer Aussendung hin.

Die beiden Vertreter – ehemalige Exponenten von CasaPound –, die heute institutionelle Ämter bekleiden und die aktuelle Stadtregierung und Mehrheit unterstützen, hätten das Projekt ausdrücklich und formell unterzeichnet und unterstützten es weiterhin. „Ein Projekt, das grundlegende Rechte infrage stellt und eine spaltende und diskriminierende Gesellschaft fördert“, so die Grünen.

Aus diesem Grund fordern die Bozner Grünen Bürgermeister Claudio Corrarati und die gesamte Stadtregierung auf, eine Erklärung dazu abzugeben, ob sie die Mitgliedschaft dieser Stadtviertelräte in einem Komitee mit klar ultranationalistischer und neofaschistischer Ausrichtung mit ihrer institutionellen Rolle für vereinbar halten.

Außerdem wollen die Grünen wissen, welche Maßnahmen Bürgermeister und Stadtrat zu ergreifen gedenken, um die Glaubwürdigkeit der Institutionen und die Einhaltung der verfassungsmäßigen Werte zu gewährleisten.

„Bozen darf nicht von Personen vertreten werden, die Ideologien legitimieren, die Hass und Diskriminierung fördern. Die Stadt verdient solide, transparente Institutionen, die den demokratischen Grundsätzen verpflichtet sind – und keine Mandatsträger, die extremistische politische Plattformen unterstützen“, so die Grünen.