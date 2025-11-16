Aktuelle Seite: Home > Politik > Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Ungenutzte Kapazitäten

Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel

Sonntag, 16. November 2025 | 10:21 Uhr
krankenhaus krankenbett patient arzt krankenschwester pflege sy
fotolia.de/sudok1 - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Personalmangel macht dem Südtiroler Sanitätsbetrieb zu schaffen. Dies geht aus einer Antwort von Gesundheitslandesrat Hubert Messner auf eine Landtagsanfrage vom Team K-Abgeordneten Franz Ploner hervor. Demnach bleiben in Südtirols Krankenhäusern rund 150 Betten von insgesamt 1.639 vorübergehend unbesetzt – immerhin fast zehn Prozent.

Während in Bozen mit 56 Betten Prozent rund 8,36 Prozent der Gesamtkapazität wegfallen, die die Situation in Meran wesentlich dramatischer: Dort bleiben 63 Plätze von insgesamt 358 leer.

Prozentuell betrachtet, ist das Spital in Schlanders am stärksten betroffen, wo 26 von 92 Betten ungenutzt bleiben – fast drei von zehn. Bruneck und Brixen bleiben vorerst noch verschont, während in Sterzing zwei von 80 und in Innichen drei von 41 Betten im Moment nicht genutzt werden.

Personalmangel herrscht demnach vor allem in den Bereichen Geriatrie, auf den Intensivbeobachtungsstationen und im Bereich Infektionskrankheiten.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
68
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Hundesteuer gekippt
Kommentare
57
Hundesteuer gekippt
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
52
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kreisverkehr-Chaos in Bozen – VIDEO
Kommentare
51
Kreisverkehr-Chaos in Bozen – VIDEO
Regierung will an den Goldschatz der Bürger
Kommentare
29
Regierung will an den Goldschatz der Bürger
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 