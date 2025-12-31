Von: luk

Bozen – Heute ist Silvester. Mit großer Sorge blickt die Generation 60+ auch in diesem Jahr wieder auf das laute und oftmals sinnlose Böllern in der Silvesternacht. „Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?“, fragt der Vorsitzende der Generation 60+, Otto von Dellemann. “Für viele ältere Menschen ist Silvester längst kein fröhlicher Jahresausklang mehr, sondern mit Angst und Stress verbunden. Plötzliche, laute Knallgeräusche können Panik auslösen – insbesondere bei Menschen mit erhöhter Lärmempfindlichkeit.”

Silvester dürfe kein Angstszenario sein. Dabei wäre es so einfach, Rücksicht zu nehmen. „Ich appelliere an alle Südtirolerinnen und Südtiroler, ein Zeichen gegen die sinnlose Böllerei zu setzen und Respekt gegenüber älteren Menschen zu zeigen“, so von Dellemann.

“Ein schöner Jahreswechsel ist auch ohne Knallerei möglich. Was gibt einem der laute Knall wirklich”, fragt der Vorsitzende weiter. Traditionen lassen sich sehr wohl bewahren – etwa mit einem gemeinsamen Abendessen, Konzert, Musik oder einem friedlichen Beisammensein – ohne andere zu belasten.

Neben den Menschen leiden auch die Tiere erheblich unter Lärm und Lichtblitzen. Sie können diese Reize nicht einordnen, geraten in Panik, flüchten oder verletzen sich. Jedes Jahr werden zahlreiche Haustiere vermisst oder traumatisiert.

“Auch Sicherheits- und Umweltaspekte sprechen klar gegen das private Böllern: Verletzungen, eine enorme Belastung für Rettungskräfte sowie hohe Feinstaubemissionen und große Mengen an Müll belasten Mensch und Umwelt gleichermaßen. Langfristig braucht es ein gesellschaftliches Umdenken. Respekt, Rücksicht und Mitmenschlichkeit sollten gerade zum Jahreswechsel im Mittelpunkt stehen”, so von Dellemann.