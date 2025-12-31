Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren

Von: idr

Meran/Hafling – Die Carabinieri haben im Skigebiet Meran 2000 einen Hund aus einem parkenden Auto gerettet. Das Tier war mehr als zwei Stunden lang im kalten Fahrzeug zurückgelassen worden. Gegen den Besitzer wurde Anzeige erstattet.

Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen im Bereich Falzeben. Carabinieri der Station Hafling, die im Skigebiet als Skifahrer im Einsatz sind und dort Aufgaben der Überwachung und Hilfeleistung wahrnehmen, bemerkten während einer Kontrollrunde Geräusche aus einem geparkten SUV. Aus dem Inneren des Fahrzeugs waren deutlich Klage- und Winselgeräusche zu hören.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich ein mittelgroßer Mischlingshund allein im Auto befand. Die Beamten konnten den Eigentümer des Fahrzeugs rasch ausfindig machen. Es handelte sich um einen Touristen, der währenddessen auf den Skipisten unterwegs war und den Hund im Auto zurückgelassen hatte.

Das Tier wurde umgehend aus dem Fahrzeug befreit und versorgt. Gegen den Hundehalter wurde Anzeige wegen Tiermisshandlung und Aussetzung von Tieren erstattet.