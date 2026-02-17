Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Hohe Gurkenpreise sorgen für Unmut in Russland
Teurer Gurken erzürnen die Russinen und Russen (Symbolbild)

Hohe Gurkenpreise sorgen für Unmut in Russland

Dienstag, 17. Februar 2026 | 15:57 Uhr
Teurer Gurken erzürnen die Russinen und Russen (Symbolbild)
APA/APA/dpa/Sebastian Kahnert
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Ein drastischer Preisanstieg bei Salatgurken sorgt in Russland für Unmut in der Bevölkerung und ruft nun die Politik auf den Plan. Laut amtlichen Statistiken haben sich die Preise seit Dezember verdoppelt und liegen nun bei durchschnittlich gut 300 Rubel (3,60 Euro) pro Kilogramm. In den sozialen Medien kursieren Bilder von Preisen, die teils das Zwei- oder Dreifache betragen.

Unter dem Druck von Politikern, die heuer vor Parlamentswahlen stehen, hat die Kartellbehörde Produzenten und Einzelhändler zu einer Stellungnahme aufgefordert. Der Fraktionschef der Partei Gerechtes Russland in der Duma, Sergej Mironow, sprach von einer neuen “Delikatesse” in den Geschäften.

“Goldene” Erdäpfel, Eier und jetzt Gurken

Das Landwirtschaftsministerium habe die hohen Preise mit der Saisonalität begründet. “Dieselbe Erklärung benutzten sie für die ‘goldenen’ Kartoffeln im letzten Jahr, und jetzt sind es ‘vergoldete’ Gurken”, sagte Mironow. “Was sollen die Leute tun? Einfach akzeptieren, dass sie sich die grundlegendsten Lebensmittel nicht leisten können?”.

Mehrwertsteuer im Jänner gesteigert

Der Preisschock fällt mit einem allgemeinen Preisanstieg von 2,1 Prozent seit Jahresbeginn zusammen. Die Regierung hat die Mehrwertsteuer im Jänner angehoben, da der seit fast vier Jahren anhaltende Krieg gegen die Ukraine für Löcher im Staatshaushalt sorgt.

Die Preise für Gurken übersteigen mittlerweile die für importiertes Obst wie Bananen. Einige Supermärkte in Sibirien begrenzen die Abgabemenge pro Kunde. Mironows Partei und die Kommunisten haben vorgeschlagen, die Aufschläge der Einzelhändler auf Grundnahrungsmittel zu deckeln. Ein Abgeordneter der Regierungspartei versuchte, das Problem herunterzuspielen, wurde aber von Nutzern in sozialen Medien zurechtgewiesen. “Früher hieß es, die Eier seien ‘golden’. Jetzt sind es die Gurken”, schrieb eine Nutzerin. Die Produzenten versicherten jedoch, dass die Preise im nächsten Monat mit wärmerem Wetter wahrscheinlich sinken würden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
59
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
28
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
27
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Kommentare
23
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 