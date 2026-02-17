Meran: Passer-Ufer werden geräumt

Von: luk

Meran – Im Zuge des Maßnahmenpakets für eine saubere Naherholungszone und saubere Bachufer wird am Montag, 23. Februar, die Räumung von unerlaubt aufgestellten Strukturen und gelagerten Gegenständen wie Gartenbänken, Stühlen und Liegen aus Plastik sowie von unerlaubt angebrachten Überdachungen entlang des orographisch linken Uferbereichs der Passer veranlasst.

Die Aktion wird gemeinsam von der Gemeinde Meran und der Gemeinde Schenna in enger Koordination mit dem Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West, dem Amt für Abfallwirtschaft und den Stadtwerken durchgeführt. Ebenso wird eine Säuberung des dort lagernden Mülls vorgenommen. Die illegale Entsorgung von Abfällen jeder Art, insbesondere von Plastikabfällen bedroht die sensiblen Gewässer-Ökosysteme mit ihren Schotterinseln, und ist daher ausdrücklich im Landes-Gewässerschutzplan, gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, untersagt.

Die Uferbereiche der Passer in der Lazag werden von vielen Bürgern in ihrer Freizeit genutzt, handelt es sich doch, gerade in den warmen Monaten, um einmalige Freiräume und natürliche Kühloasen. Es ist daher wichtig, dass die Uferbereiche für alle zugänglich bleiben und willkürlichen “Verinselungen” vorgebeugt wird. Daher der Appell an alle Nutzer und Nutzerinnen, die naturnahen Uferbereiche mit Verantwortung zu genießen, die Naturmaterialien vor Ort als Sitzgelegenheiten zu nutzen, bzw. eventuell mitgebrachte Sitzgelegenheiten und Gegenstände sowie die produzierten Abfälle, wieder mitzunehmen.