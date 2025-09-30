Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?

Von: luk

Bozen/Rom – Der 4. Oktober, Festtag des Heiligen Franz von Assisi, soll nach einem Gesetzentwurf der italienischen Regierung wieder offizieller Nationalfeiertag werden. In dieser Woche soll die Abstimmung im Senat erfolgen.

In Südtirol ist man nicht überall glücklich darüber: Der Wirtschaftsverband hds warnt vor steigenden Kosten für Betriebe und den Staat sowie sinkender Produktivität.

Befürworter verweisen hingegen auf die symbolische und kulturelle Bedeutung eines zusätzlichen Feiertags.

Was meint ihr dazu? Gebt jetzt eure Meinung ab!