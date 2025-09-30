Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?

Dienstag, 30. September 2025 | 08:07 Uhr
L\'esibizione delle Frecce Tricolori sui cieli di Foligno in occasione del \
ANSA/ GIANLUIGI BASILIETTI
Von: luk

Bozen/Rom – Der 4. Oktober, Festtag des Heiligen Franz von Assisi, soll nach einem Gesetzentwurf der italienischen Regierung wieder offizieller Nationalfeiertag werden. In dieser Woche soll die Abstimmung im Senat erfolgen.

In Südtirol ist man nicht überall glücklich darüber: Der Wirtschaftsverband hds warnt vor steigenden Kosten für Betriebe und den Staat sowie sinkender Produktivität.

Befürworter verweisen hingegen auf die symbolische und kulturelle Bedeutung eines zusätzlichen Feiertags.

Was meint ihr dazu? Gebt jetzt eure Meinung ab!

