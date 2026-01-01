Arbeitsreiche Silvesternacht für die Südtiroler Feuerwehren

Von: ka

Bozen – Für die Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol war die Silvesternacht und der Jahresbeginn arbeitsreich. Die Feuerwehrleute mussten zwar „nur” zu einer überschaubaren Anzahl von rund 30 Einsätzen ausrücken, darunter befanden sich jedoch ein Dachstuhlbrand bei einem Wohngebäude in Neumarkt sowie ein etwas größerer Heckenbrand in Gais.

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnten die Brände schnell gelöscht und größere Schäden verhindert werden. Außerdem kam es landesweit zu mehreren Entstehungsbränden und Rauchentwicklungen sowie kleineren technischen Hilfeleistungen. Einige Freiwillige Feuerwehren leisteten zudem Brandschutz- und Bereitschaftsdienste.