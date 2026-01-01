Aktuelle Seite: Home > Chronik > Arbeitsreiche Silvesternacht für die Südtiroler Feuerwehren
Dachstuhlbrand in Neumarkt

Arbeitsreiche Silvesternacht für die Südtiroler Feuerwehren

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 08:04 Uhr
608429399_1343733137785968_6603702181343593758_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Von: ka

Bozen – Für die Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol war die Silvesternacht und der Jahresbeginn arbeitsreich. Die Feuerwehrleute mussten zwar „nur” zu einer überschaubaren Anzahl von rund 30 Einsätzen ausrücken, darunter befanden sich jedoch ein Dachstuhlbrand bei einem Wohngebäude in Neumarkt sowie ein etwas größerer Heckenbrand in Gais.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnten die Brände schnell gelöscht und größere Schäden verhindert werden. Außerdem kam es landesweit zu mehreren Entstehungsbränden und Rauchentwicklungen sowie kleineren technischen Hilfeleistungen. Einige Freiwillige Feuerwehren leisteten zudem Brandschutz- und Bereitschaftsdienste.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

 

 

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

