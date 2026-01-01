Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Berufsfeuerwehr Bozen mit Spezialcontainer im Einsatz

Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 19:29 Uhr
589908015_18168171118386437_7828175726325664858_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Tisens EO
Von: ka

Tisens – Am Neujahrstag wurden die Freiwillige Feuerwehr Tisens und die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Brandeinsatz gerufen. Kurz nach 12.30 Uhr rückten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Tisens aus, nachdem die Meldung eingegangen war, dass auf Höhe der Tisener Gewerbezone ein Fahrzeug in Brand geraten war.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Tisens EO

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Da es sich jedoch um ein Hybridfahrzeug handelte und sich die Batterie erwärmte, wurde die Berufsfeuerwehr Bozen mit dem Spezialcontainer für Elektrofahrzeugbrände nachalarmiert. Das Fahrzeug wurde anschließend bis zur Höhe des Akkus geflutet, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Tisens EO

Personen kamen nicht zu Schaden, am Wagen entstand jedoch Totalschaden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Tisens EO

Bezirk: Burggrafenamt

