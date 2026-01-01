Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus

Von: ka

Tisens – Am Neujahrstag wurden die Freiwillige Feuerwehr Tisens und die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Brandeinsatz gerufen. Kurz nach 12.30 Uhr rückten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Tisens aus, nachdem die Meldung eingegangen war, dass auf Höhe der Tisener Gewerbezone ein Fahrzeug in Brand geraten war.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Da es sich jedoch um ein Hybridfahrzeug handelte und sich die Batterie erwärmte, wurde die Berufsfeuerwehr Bozen mit dem Spezialcontainer für Elektrofahrzeugbrände nachalarmiert. Das Fahrzeug wurde anschließend bis zur Höhe des Akkus geflutet, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

Personen kamen nicht zu Schaden, am Wagen entstand jedoch Totalschaden.