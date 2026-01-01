Aktuelle Seite: Home > Italien > „Es werden 19 Italiener vermisst“
Tragödie in Crans-Montana schockt Italien

„Es werden 19 Italiener vermisst“

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 20:15 Uhr
Szene vor der von einer Explosion verwüsteten Bar
APA/APA/AFP/MAXIME SCHMID
Schriftgröße

Von: ka

Crans-Montana (CH)/Rom – Angesichts der Tatsache, dass es sich bei vielen Opfern der Tragödie in Crans-Montana um Italiener handelt, steht das Land unter Schock.

Italiens Außenminister Antonio Tajani erklärte, dass mehr als ein Dutzend Landsleute im Krankenhaus liegen und mindestens ebenso viele nach dem Unfall in der Bar in Crans-Montana vermisst werden. „Leider sind Italiener unter den Opfern des verheerenden Brandes in Crans-Montana“, sagte Tajani in einem Telefoninterview mit Rete 4 und fügte hinzu: „Ein Dutzend Italiener“ seien „in verschiedenen Krankenhäusern untergebracht“, vielleicht fünfzehn.

APA/APA/AFP/MAXIME SCHMID

Über das Schicksal der Gäste, die sich in der Bar Le Constellation in dem Schweizer Skiort aufgehalten hatten, um Silvester zu feiern, herrscht noch große Ungewissheit. Die Zahl der Todesopfer liegt derzeit bei 47 und könnte bald noch weiter steigen. Es gibt mehr als hundert Verletzte, und Dutzende werden noch vermisst. Unter den italienischen Gästen gelten „etwa fünfzehn Personen als vermisst, eine Zahl, die leider noch steigen wird“, räumte der Minister ein.

Tajani gab einige zusätzliche Details zum Zustand der Verletzten bekannt. „Das Mailänder Krankenhaus Niguarda wird drei Schwerbrandverletzte aus der Schweiz aufnehmen“, erklärte er im Gespräch mit Rete 4.

Die Rettungs- und Krankentransportmaßnahmen sind noch im Gange. Tajani fügte hinzu: „Hubschrauber starten gerade aus der Lombardei, um die Verletzten abzuholen. Denn leider gibt es so viele, dass auch die Schweizer Krankenhäuser überlastet sind.“

Zudem werden spezialisierte Abteilungen für die Behandlung von Brandverletzten benötigt. Der Minister fügte hinzu: „Wir haben diese Flüge organisiert. Wir wissen nicht, ob die Verletzten, die ankommen werden, Italiener sind oder nicht. Wir helfen aus Solidarität angesichts dieser Tragödie. Ich hoffe, dass es keine Todesopfer gibt, aber wir können nichts ausschließen.“

Am späten Nachmittag korrigierte der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, die Zahl der Vermissten erneut nach oben: „Derzeit sind es neunzehn.“ Mehrere verletzte italienische Staatsbürger wurden in verschiedenen Schweizer Krankenhäusern in Sion, Zürich und Lausanne behandelt.

Ihre Familienangehörigen haben sich im Informationszentrum versammelt, das vom Krisenstab des Außenministeriums in Crans-Montana eingerichtet wurde. Italien hofft, doch die italienischen Behörden müssen angesichts der zahlreichen noch vermissten Personen mit dem Schlimmsten rechnen.

 

 

 

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
69
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
58
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
48
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
45
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Kommentare
42
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 