Von: fra

Innsbruck – In der Nacht auf den heutigen Samstag ereignete sich um kurz nach 1.30 Uhr ein leichtes Erdbeben in Innsbruck. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 2,6 und wurden in der näheren Umgebung deutlich verspürt, wie GeoSphere Austria mitteilte. Schäden an Gebäuden wurden keine gemeldet und sind laut Experten bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.