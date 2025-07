Lieferwagen auf A22 in Vollbrand

Von: mk

Bozen/Klausen – Am Samstag ist auf der Brennerautobahn (A22) in südlicher Fahrtrichtung bei Kilometer 66 ein polnischer Lieferwagen vollständig in Brand geraten. Aufgrund der dichten Verkehrslage gestaltete sich die Anfahrt der Einsatzkräfte schwierig.Um 12.58 Uhr ging bei der Berufsfeuerwehr Bozen die Alarmmeldung über einen Fahrzeugbrand auf der Südspur der A22 ein. Die Feuerwehr rückte umgehend mit einem Tanklöschfahrzeug und zwei Motorrädern aus.

Während für die Berufsfeuerwehr auf der Nordspur nur auf dem letzten Kilometer ein Vorankommen erschwert war, hatte die Freiwillige Feuerwehr Klausen auf der Südspur über die gesamte Strecke hinweg mit schwierigen Verkehrsbedingungen zu kämpfen.

Die Motorräder der Berufsfeuerwehr wurden gezielt eingesetzt, um die Notspur freizuhalten und eine zügige Anfahrt der Löschfahrzeuge sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit der ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Klausen, die über die südliche Fahrtrichtung anrückte, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Ein wesentlicher Aspekt war die kontinuierliche Lagebeobachtung durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Bozen über die Kameras der A22. Die Zentrale hielt die anfahrenden Einheiten laufend über die aktuelle Verkehrslage, die Ausbreitung des Brandes sowie den Zustand an der Einsatzstelle informiert. Dies ermöglichte eine taktisch gezielte Einsatzplanung.

Personen wurden nicht verletzt. Der betroffene Lieferwagen brannte vollständig aus. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden die Fahrspuren sukzessive wieder freigegeben.