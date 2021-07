Lkw-Brand auf der A22 

Klausen/Bozen – Auf der Nordspur der A22 zwischen Bozen-Nord und Klausen ist am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein Lkw aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Der mit Müll beladene Anhänger stand beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren bereits in Flammen. Der Fahrer konnte die Sattelzugmaschine vom Sattelauflieger jedoch noch rechtzeitig abkoppeln und sie in Sicherheit bringen.

Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vor, die sich als schwierig erwies. Nachdem der Brand mit Mühe unter Kontrolle gebracht werden konnte, musste die gesamte Beladung auf einen Entsorgungscontainer einer externen Firma mit Hilfe eines Sonderfahrzeuges der Berufsfeuerwehr umgeladen werden, damit sich die Nachlöscharbeiten effizient durchführen ließen. Für die Arbeiten wurde die Nordspur der A22 komplett gesperrt. Ebenso wurde von Seiten der Autobahnmeisterei ein Gegenfahrbereich eingerichtet.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Kardaun und Klausen, die Berufsfeuerwehr Bozen mit drei Großtanklöschfahrzeugen und die Polizei.