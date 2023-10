Lkw-Brand auf der Brennerautobahn

Neumarkt – Zur Mittagszeit ist am heutigen Dienstag der Berufsfeuerwehr von Bozen ein brennender Lkw auf der Südspur der Brennerautobahn im Baustellenbereich auf der Höhe von Neumarkt gemeldet worden.

Bei Ankunft am Einsatzort stand eine Zugmaschine samt Sattelauflieger, der einen Container mit Lebensmittel geladen hatte, bereits in Vollbrand. Der Fahrer konnte den Lkw in einer Haltebucht anhalten und sich in Sicherheit bringen.

Die Löscharbeiten konnten von der Berufsfeuerwehr zusammen mit der örtlichen Feuerwehr nach rund einer Stunde beendet werden.

Um die letzten Glutreste abzulöschen muss Container entladen werden. Da hierzu ein Gabelstapler aufgewendet wird, werden die Löschmaßnahmen noch andauern. Die Südspur ist bis auf weiteres befahrbar. Es ist mit Staubildung zu rechnen.

Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt sowie die Autobahnmeisterei und die Polizeibehörde.