Rauchwolke über der Industriezone und Oberau

LKW-Brand und Explosion in Bozen

Samstag, 29. November 2025 | 11:04 Uhr
Update
Oberau Bus Brand
privat/LG
Von: luk

Bozen – Eine weithin sichtbare Rauchsäule hat am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr für Aufmerksamkeit in der Bozner Industriezone und in Oberau gesorgt. In der Achille-Grandi-Straße war auf einem abgestellten Lastwagen eine aufgeladene Lkw-Kabine samt umliegendem Schrott in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen und der Freiwilligen Feuerwehr Oberau-Haslach standen die Kabine und das Material bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung und brachten das Feuer innerhalb von rund 20 Minuten unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten kam es zur Explosion eines am Brand beteiligten Druckbehälters, doch die Feuerwehr konnte weitere Gefahrenstellen rasch sichern.

In den ausgebrannten Überresten entdeckten die Einsatzkräfte Hinweise auf einen provisorischen Schlafplatz, der vermutlich von einer obdachlosen Person genutzt wurde. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich jedoch niemand dort. Verletzt wurde niemand.

Die Lkw-Kabine, der geladene Schrott und Teile des Untergrunds wurden erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

