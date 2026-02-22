Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann bei Unfall auf A1 in Oberösterreich getötet
Mann bei Unfall auf A1 in Oberösterreich getötet

Sonntag, 22. Februar 2026 | 11:40 Uhr
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
Von: apa

Der Lenker eines Kleintransporters ist Sonntagfrüh aus noch unbekannter Ursache auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Raststation Lindach (Bezirk Gmunden) von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Lärmschutzwand gekracht. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.

Der Wagen des Schweizers durchbrach kurz nach 8.00 Uhr die Leitschiene und kam in der Nähe eines Waldes zum Stillstand. Das Team eines Notarzthubschraubers konnte nichts mehr für den Mann tun. Warum der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, war vorerst unbekannt. Im Bereich der Unfallstelle wurde eine Totalsperre der Autobahn errichtet.

