Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben

Von: Ivd

Bozen – Der Südtiroler Schützenbund hat den Tod von Siegfried Steger bekanntgegeben. Mit ihm ist nach Angaben des Bundes das letzte noch lebende Mitglied der sogenannten „Puschtra Buibm“ verstorben.

Siegfried Steger wurde am 24. Oktober 1939 in Mühlen in Taufers geboren. Er gehörte jener Generation von Südtirolern an, die in den 1960er-Jahren im Zusammenhang mit den politischen Spannungen rund um die Südtirol-Frage aktiv wurden. Gemeinsam mit Sepp Forer, Heinrich Oberlechner und Heinrich Oberleiter wurde er als Teil der „Puschtra Buibm“ bekannt.

Die vier Männer standen im Kontext des damaligen Freiheitskampfes für Tirol und wurden in diesem Zusammenhang strafrechtlich verfolgt. Mit demonstrativen Aktionen machten sie auf die Missachtung der Rechte der Südtiroler aufmerksam und kämpften für Selbstbestimmung und Gerechtigkeit.

Der Südtiroler Schützenbund würdigt Steger in seiner Mitteilung als Persönlichkeit, die aus Überzeugung gehandelt habe und ihrer Haltung treu geblieben sei. Landeskommandant Christoph Schmid wird mit den Worten zitiert, man verneige sich „in Dankbarkeit vor einem Landsmann, der sein Leben der Überzeugung widmete, dass Freiheit und Würde nicht verhandelbar sind“.

Auch Süd-Tiroler Freiheit zeigt sich betroffen

Mit tiefer Ehrfurcht verneigt sich auch die Süd-Tiroler Freiheit vor Steger. „Mit seinem Tod verliert ganz Tirol eine prägende Persönlichkeit des Freiheitskampfes der 1960er-Jahre, einen Mann, der sein ganzes Leben dem Einsatz für die Freiheit und die Rechte unseres Landes gewidmet hat“, so die Partei.

Siegfried Steger musste im Exil sterben, weil ihm der italienische Staat bis zuletzt die Rückkehr in seine Heimat Südtirol verwehrte. „Dieses menschlich wie politisch beschämende Verhalten zeigt einmal mehr, wie wenig Bereitschaft bis heute besteht, historisches Unrecht aufzuarbeiten“, so die Süd-Tiroler Freiheit.

Bis ins hohe Alter engagierte sich Steger in Vorträgen und bei Buchvorstellungen, um den Freiheitskampf der 1960er-Jahre lebendig zu halten und dieses Kapitel der Südtiroler Geschichte an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. „Der Einsatz von Siegfried Steger und seinen Mitstreitern war nicht umsonst. Sie waren die Vorreiter eines Freiheitswillens, der heute von einer neuen Generation weitergetragen wird“, so die Partei.

„Puschtra Buibm“ vermeintlich unschuldig

In Verruf gerieten die „Puschtra Buibm“, nachdem sie für den Mord an dem Carabiniere Tiralongo beschuldigt wurden, obwohl der Mord nie endgültig aufgeklärt wurde. Vor wenigen Jahren ging laut der Süd-Tiroler Freiheit der ehemalige Carabiniere Bruno Budroni mit der Aussage an die Öffentlichkeit, dass die „Puschtra Buibm“ mit dem Mord an Tiralongo nichts zu tun hatten. Anstatt diese Aussagen aufzugreifen, ließ der italienische Staat laut der Süd-Tiroler Freiheit Beweismittel verschwinden.

Sowohl Sympathisanten aus Tirol als auch aus Südtirol verneigen sich vor Siegfried Steger. „Sein Mut, seine Standhaftigkeit und seine Liebe zur Heimat werden unvergessen bleiben“, fügt die Südtiroler Freiheit abschließend hinzu.