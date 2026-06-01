Mann gerät auf Waggon in der Steiermark in Stromkreis

Von: apa

Ein junger Mann ist am Montag in der Obersteiermark auf einen Eisenbahnwaggon geklettert und dürfte dort in den Stromkreis geraten sein. Er fing Feuer und die Flammen griffen auch auf den mit Kartonagen beladenen Zug über, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Der Mann erlitt schwere, möglicherweise lebensbedrohliche Verletzungen, hieß es in einer ersten Information.

Zum Unfall kam es gegen 10.50 Uhr auf der Zugstrecke zwischen Bruck an der Mur und Leoben im Gemeindegebiet von Oberaich. Warum der junge Mann auf den Waggon geklettert war, ist bisher nicht bekannt. Seine Identität konnte von der Polizei ebenfalls vorerst nicht bekanntgegeben werden. Die Zugstrecke musste für die Rettungs- und Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab, für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Bruck und Leoben-Hauptbahnhof eingerichtet.