Mann nach Angriff in Innsbrucker Innenstadt schwer verletzt

Von: apa

Im Zuge einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern in der Innsbrucker Innenstadt, bei der offenbar ein Messer verwendet wurde, ist Donnerstagnachmittag einer der Männer schwer verletzt worden. Der Mann wies Stichverletzungen im Oberkörper auf, wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen, die Tatwaffe wurde vorerst noch nicht gefunden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA am Freitag.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters – er war ebenfalls verletzt worden – blieb zunächst ebenso weiter unklar wie der genaue Tathergang. Bis zum frühen Freitagabend waren noch Einvernahmen im Gange gewesen. Das Alter der beiden Männer war vorerst nicht bekannt. Beide Kontrahenten waren zunächst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden.

Der Angriff hatte sich gegen 16.00 Uhr im Bereich der Heiliggeiststraße und der Adamgasse ereignet. Der tatverdächtige Syrer wurde kurz darauf in der nahegelegenen Meraner Straße festgenommen. Die Gewalttat fand in aller Öffentlichkeit in einer sehr belebten Gegend statt und wurde daher von mehreren Menschen beobachtet. Die Polizei wurde aufgrund dessen rasch verständigt, hieß es. Es folgte ein Großeinsatz mit rund 30 Beamten. Auch das Rote Kreuz war an Ort und Stelle.