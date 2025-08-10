Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann sprang in St. Pölten auf fahrenden Railjet auf
Der Mann stieg letztlich in Wien aus und wurde festgenommen

Mann sprang in St. Pölten auf fahrenden Railjet auf

Sonntag, 10. August 2025 | 15:15 Uhr
Der Mann stieg letztlich in Wien aus und wurde festgenommen
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Ein Fahrgast ist am Samstagabend am Bahnhof St. Pölten offenbar auf einen fahrenden Zug aufgesprungen und außen mitgefahren, bis er entdeckt und eine Notbremsung eingeleitet wurde. Danach stieg er ein und fuhr bis Wien-Meidling weiter, wo er von der Polizei festgenommen wurde. Das bestätigte ein ÖBB-Sprecher am Sonntag auf APA-Anfrage, nachdem zuvor die Gratiszeitung “Heute” berichtet hatte.

Der Railjet, der von Zürich nach Wien unterwegs war, blieb nach Angaben der ÖBB gegen 22.00 Uhr am Bahnhof St. Pölten stehen. Laut Medienberichten dürfte der Mann zum Rauchen ausgestiegen sein und die Weiterfahrt verpasst haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
63
Bruneck: Schranke gegen Camper
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Kommentare
54
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
51
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Kommentare
46
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Kommentare
40
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 