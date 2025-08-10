Mann sprang in St. Pölten auf fahrenden Railjet auf

Von: apa

Ein Fahrgast ist am Samstagabend am Bahnhof St. Pölten offenbar auf einen fahrenden Zug aufgesprungen und außen mitgefahren, bis er entdeckt und eine Notbremsung eingeleitet wurde. Danach stieg er ein und fuhr bis Wien-Meidling weiter, wo er von der Polizei festgenommen wurde. Das bestätigte ein ÖBB-Sprecher am Sonntag auf APA-Anfrage, nachdem zuvor die Gratiszeitung “Heute” berichtet hatte.

Der Railjet, der von Zürich nach Wien unterwegs war, blieb nach Angaben der ÖBB gegen 22.00 Uhr am Bahnhof St. Pölten stehen. Laut Medienberichten dürfte der Mann zum Rauchen ausgestiegen sein und die Weiterfahrt verpasst haben.