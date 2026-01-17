Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann starb nach Pkw-Kollision im Burgenland
Ein großes Aufgebot an Rettungskräften rückte aus

Mann starb nach Pkw-Kollision im Burgenland

Samstag, 17. Januar 2026 | 18:34 Uhr
Ein großes Aufgebot an Rettungskräften rückte aus
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Von: apa

Nach einem Verkehrsunfall in Neusiedl am See ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland auf Anfrage mit. Zwei Pkw waren kollidiert, Grund dürfte laut Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr ein medizinischer Notfall gewesen sein. Einer der Lenker war demnach zunächst reanimiert worden, verstarb jedoch noch, bevor er per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden konnte.

Ereignet hatte sich die Kollision im Bereich eines Supermarktes, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See in einer Aussendung. Nach dem Crash war der Lenker nicht ansprechbar und im Kfz eingeschlossen. Der Bewusstlose wurde von Passanten aus dem Wagen gerettet.

Ein umfangreiches Aufgebot an Helfern war an Ort und Stelle. Ausgerückt sind neben dem Notarzthubschrauber auch ein Rettungs- und ein Notarztwagen.

