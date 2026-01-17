Mann starb nach Pkw-Kollision im Burgenland

Von: apa

Nach einem Verkehrsunfall in Neusiedl am See ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland auf Anfrage mit. Zwei Pkw waren kollidiert, Grund dürfte laut Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr ein medizinischer Notfall gewesen sein. Einer der Lenker war demnach zunächst reanimiert worden, verstarb jedoch noch, bevor er per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden konnte.

Ereignet hatte sich die Kollision im Bereich eines Supermarktes, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See in einer Aussendung. Nach dem Crash war der Lenker nicht ansprechbar und im Kfz eingeschlossen. Der Bewusstlose wurde von Passanten aus dem Wagen gerettet.

Ein umfangreiches Aufgebot an Helfern war an Ort und Stelle. Ausgerückt sind neben dem Notarzthubschrauber auch ein Rettungs- und ein Notarztwagen.