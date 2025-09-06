Mann und Frau ließen Baby in Wien-Favoriten zurück

Von: apa

Eine Frau und ein Mann haben am Donnerstagabend in Wien-Favoriten ein Baby in einem Kinderwagen bei einem Teich am Wienerberggelände stehen gelassen, nachdem sie von Passanten auf ihr seltsames Verhalten angesprochen worden waren. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde zunächst die Frau gegen 19.00 Uhr beobachtet, wie sie mit dem Baby sehr unsanft umging, mehrfach mit dem kleinen Buben am Arm ins Wasser ging und beim Rausgehen sogar einmal stürzte.

Die Passanten sprachen die Frau auf ihr Verhalten an. Sie entfernte sich daraufhin mit dem kleinen Buben, ließ aber den Kinderwagen bei dem Teich im Bereich Neilreichgasse stehen. Kurz darauf kam ein Mann mit dem Baby am Arm zurück, setzte es in den Kinderwagen und sagte den Zeugen, er gehe seine Frau suchen. Dann verschwand auch er, der Bub blieb zurück.

Die Berufsrettung brachte den etwa elf Monate alten Buben zur weiteren Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus. Augenscheinliche Verletzungen wies er aber nicht auf. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes. Die Zeugen fotografierten den gebrochen Deutsch sprechenden Mann. Die Polizei bat um Hinweise an den Journaldienst der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310-57800.

Kinder- und Jugendhilfe der Stadt übernimmt Obsorge

Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt (MA 11) hat nach einem Bericht des ORF Radio Wien die Obsorge des Buben übernommen. “Dem Baby geht es gut, mit Montag werden wir das Baby in eine Krisenpflegefamilie bringen”, sagte demnach Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MA 11. Sie bedankte sich bei jenen, “die hier so schnell reagiert und das Baby vor Schlimmerem bewahrt haben. So funktioniert Kinderschutz, wir schauen gemeinsam hin, wir reagieren und handeln.” Die MA 11 brauche beim Kinderschutz auch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung.