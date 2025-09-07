Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann und zwei Kinder verbrannten nach Unfall in E-Auto
Auto ging nach Kollision mit Baum in Flammen auf (Symbolbild)

Mann und zwei Kinder verbrannten nach Unfall in E-Auto

Sonntag, 07. September 2025 | 19:21 Uhr
Auto ging nach Kollision mit Baum in Flammen auf (Symbolbild)
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte (deutsches Bundesland Nordrhein-Westfalen) drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack. Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.

Ursache für den Unfall war demnach vermutlich ein Überholmanöver. Insgesamt sollen drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Weitere Details zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an, auch die Bergungsmaßnahmen am Unfallort liefen bis zum Abend.

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle. Die Angehörigen der Opfer sowie die Einsatzkräfte wurden von Seelsorgern betreut.

