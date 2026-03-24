Marco Marazzo [47] aus Sterzing wird vermisst

Von: mk

Sterzing – Marco Marazzo aus Sterzing gilt als vermisst. Der 47-Jährige wurde zuletzt am Samstagvormittag gesehen.

Familienangehörige und Bekannte zeigen sich sehr besorgt. An der Suche nach dem Mann beteiligen sich die Carabinieri und die Freiwillige Feuerwehr.

Auch Massino Bessone, Gemeinderatsmitglied der Liste „SiAmo Vipiteno“, ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Landesnotrufnummer 112 zu melden.

Unter anderem ging es um das schwarze Fahrrad des Vermissten, das beim Sitz des italienischen Alpenvereins CAI in Sterzing verlassen in der Gegend stand und gefunden wurde. Der 47-Jährige gilt als leidenschaftlicher Radfahrer, der stets mit seinem Fahrrad unterwegs ist.

Wie die Carabinieri von Sterzing gegenüber Südtirol News erklären, kommen nun auch Spürhunde zum Einsatz. Vom Sitz des CAI soll die Gegend in Richtung Penser Joch abgesucht werden.

Die Spürhunde sollen auch Gebiet im Wald durchforsten.