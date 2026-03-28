Marco Marazzo gilt weiter als vermisst

Von: mk

Sterzing – Am heutigen Samstag wurde die Suchaktion nach Marco Marazzo mit großen Aufgebot weiter fortgesetzt.

Rund – 150 Einsatzkräfte der Bergrettungen Sterzing, Ridnaun und Gossensass, sowie der Berg- und Höhlenrettung CNSAS aus Sterzing, der Bergrettungssuchtechniker, der Feuerwehren Sterzing, Thuins, Elzenbaum, Stilfes, Ratschings (Züge Mareit, Stange, Gasteig, Jaufental), Wiesen, Kematen, St. Jakob, der Wasserrettung Eisacktal, des Betreuungszuges des Weißen Kreuzes Sterzing, der Carabinieri sowie sieben Hundeführer brachen gegen 800 Uhr morgens zu einer erneuten intensiven Suche auf.

Das Suchgebiet konzentriert sich auf die Zone zwischen Gasteig, Unterackern, Rust und Elzenbaum, sowohl am Talboden als wie auch im steilen Gelände

Weiterhin wird darum gebeten, eventuelle Hinweise zum Verbleib von Marco Marazzo an die Notrufnummer 112 zu melden.

Der 47-Jährige aus Sterzing war zuletzt am vergangenen Samstagvormittag gesehen worden. Sein schwarzes Fahrrad, mit dem er oft unterwegs war, wurde am Dienstag beim Sitz des italienischen Alpenvereins CAI in Sterzing verlassen worden.

Familienangehörige und Bekannte zeigen sich sehr besorgt.