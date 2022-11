Marling: Drei Pkw prallen aufeinander

Marling – Die Freiwillige Feuerwehr Marling wurde am frühen Sonntagabend kurz nach 18.00 Uhr über die Landesnotrufzentrale zu einem Verkehrsunfall in die Gampenstraße gerufen.

Drei Fahrzeuge waren auf Höhe der Obstgenossenschaft COFRUM im ampelgeregelten Einbahnbereich zusammengestoßen. Die Lenker hatten alle Glück im Unglück. Niemand der Beteiligten musste vom ebenfalls anwesenden Rettungsdienst des Weißen Kreuzes versorgt werden. Die Erhebungen zur Klärung der Unfallursache führten die Carabinieri durch. Während des Einsatzes musste die Straße zeitweise für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz der 21 Wehrleute aus Marling beendet.

Detail am Rande: Die Gampenstraße darf in diesem Bereich bereits seit einigen Wochen grundsätzlich nur in Richtung Meran befahren werden. Obwohl es nur Linienbussen, Fahrrädern, Motorrädern und

landwirtschaftlichen Fahrzeuge gestattet ist, auch über die Marlinger Brücke in Richtung Lana zu fahren, halten sich sehr viele Verkehrsteilnehmer nicht an diese Regelung, wodurch es zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen oder Gefahrensituationen kommt.