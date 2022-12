Marling: Erneut Verkehrsunfall im Baustellenbereich

Marling – Wieder ist die Freiwillige Feuerwehr Marling zu einem Verkehrsunfall in den ampelgeregelten Einbahnbereich der Gampenstraße gerufen worden. Ein Fahrzeuglenker ist in der Nacht auf den heutigen Donnerstag um 1.20 Uhr in der Früh mit seinem Auto auf Höhe der Q8-Tankstelle in die Grube der Baustelle gestürzt.

Obwohl sich das Auto verkeilte und sich die Fahrertür so nicht mehr öffnen ließ, konnte sich der Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Die ebenso herbeigerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meran bargen das Fahrzeug mit einem Kran, das anschließend an den Abschleppdienst übergeben wurde.

Nach den restlichen Aufräumarbeiten war der Einsatz gegen 2.30 Uhr beendet. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz, die Carabinieri und die Stadtpolizei von Meran.