Maske als Zeichen gemeinsamer Anstrengung: Nicht für jeden

Bozen – Fast 550 Neuinfektionen an einem Tag ist ein trauriger Rekord für Südtirol. Trotz der besorgniserregenden Zahlen und der immer voller werdenden Covid-Betten in den Krankenhäusern gibt es nach wie vor unverbesserliche Mitbürger, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, wenn sie vor die Tür gehen.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat die Bozner Stadtpolizei am Samstag 40 Personen ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen und mit einer Geldstrafe belegt.

Die Coronakrise lässt sich nur gemeinsam bewältigen. Das Tragen der Maske ist wie nichts anderes ein Zeichen der gemeinsamen Anstrengungen und der Rücksichtnahme auf den Nächsten. Die normale Maske aus Vlies oder Stoff schützt einen nicht unbedingt selbst. Wirklich helfen aber tut sie erst dann, wenn sie alle tragen, und zwar nicht irgendwie, sondern ordnungsgemäß – und so selbst keine oder viel weniger Viren mehr frei verbreiten.

Indes klagen die Barbetreiber und Gastronomen über verwirrende und nicht klare Regelungen. Auch hier haben die Ordnungshüter Strafen ausgestellt, da gegen die Regelungen verstoßen wurde. Einige Bars mit Restaurant-Lizenz hatten am Samstag dennoch zum Kaffee und Aperetiv Gäste bewirtet.