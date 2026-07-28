MeBo: Ausfahrt Bozen Süd am 28. Juli von 5.00 bis 18.00 Uhr gesperrt

Von: mk

Bozen – Am Dienstag, 28. Juli, wird die Ausfahrtsrampe “Bozen Industriezone” der Schnellstraße SS 38 zwischen Meran und Bozen (MeBo) wegen Asphaltierungsarbeiten von 5 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Weitere Arbeiten und Sperren auf der SS 38

Ebenfalls auf der SS 38 ist die Einfahrtsrampe Lana-Burgstall bis Dienstag, 28. Juli, 12.00 Uhr, wegen Asphaltierungsarbeiten für den Verkehr nicht befahrbar.

Darüber hinaus ist bis zum 7. August ein rund 500 Meter langer Abschnitt zwischen Meran Süd/Sinich und Meran Untermais nur einspurig nutzbar. Grund dafür sind Arbeiten zur Verbesserung der Fahrbahn. Eine einspurige Verkehrsregelung gilt auch am 27. Juli für einen Abschnitt zwischen Gargazon und Terlan.

Weitere Informationen sind auf der Website der Landesverkehrsmeldezentrale abrufbar.