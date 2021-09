MeBo: Polizeiauto von Klein-Lkw gestreift

Bozen – Am Freitag gegen 11.30 Uhr ist ein Auto der Straßenpolizei an der Einfahrt der MeBo in Bozen Süd vor dem Sigmundskroner Tunnel von einem Klein-Lkw gestreift worden.

Die Straßenpolizisten waren wegen einem liegengebliebenen Auto der Tischtennis-Meisterin Debora Vivarelli im Einsatz.

Beide Polizeibeamten zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Vivarelli und ihre jüngere Schwester erlitten einen leichten Schock.

In dem Teilstück der MeBo gibt es keinen Pannenstreifen.