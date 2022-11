Mega-Drogenfund in Sterzing

Sterzing – Polizeikräfte aus Perugia und Bozen haben am heutigen Freitag in der Früh in Sterzing einen türkischstämmigen Schweizer im Alter von 41 Jahren verhaftet. Der Mann wurde mit 22 Kilogramm Kokain erwischt und muss sich nun wegen Drogenhandels verantworten.

Die Polizei hat den 41-Jährigen gegen 5.30 Uhr am Morgen in seinem Wagen bei der Autobahnmautstelle aufgehalten. Weil er sich bei der Kontrolle äußerst nervös verhielt, erhärtete sich der Verdacht bei den Ordnungskräften.

Das Rauschgift war auf 19 Päckchen aufgeteilt und in zwei Hohlräumen versteckt, die vermutlich eigens für den Transport im Wagen eingebaut worden waren.

Neben den Drogen wurden auch das Fahrzeug und zwei Handys beschlagnahmt. Die Ermittler schätzen den Wert des Rauschgifts auf über zwei Millionen Euro, wäre es auf der Straße verkauft worden. Der 41-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.