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Viele Fälle bleiben unbemerkt

Mehr als 200 mutmaßliche Ebola-Tote im Ostkongo gemeldet

Sonntag, 24. Mai 2026 | 01:07 Uhr
Viele Fälle bleiben unbemerkt
APA/APA/AFP/SEROS MUYISA
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Von: APA/dpa

Bei dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo steigen die Fallzahlen weiter an. Nach Angaben der kongolesischen Regierung wurden seit Beginn des Ausbruchs 867 Verdachtsfälle gemeldet, von denen 204 Erkrankte verstorben sind. Das sind mehr als 100 Infektionen und gut 30 Todesfälle mehr als noch am Vortag bekannt waren. Im Labor wurden 91 Infektionen bestätigt, darunter zehn mit tödlichem Verlauf. Die WHO geht davon aus, dass die Zahl deutlich höher liegt.

Das sei der Fall, weil der Ausbruch wochenlang unbemerkt blieb und nicht alle Fälle gemeldet werden, so die Weltgesundheitsorganisation. Im Nachbarland Uganda sind bisher fünf weitere bestätigte Fälle bekannt, die mit dem Ausbruch im Ostkongo in Zusammenhang stehen. Zahlen zu Verdachtsfällen veröffentlicht das Land nicht.

Seltener Bundibugyo-Typ des Ebolavirus

Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einer Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11.000 Menschen gestorben.

Der jüngste Ausbruch begann laut der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC in der nordöstlichen Provinz Ituri, die an Uganda und den Südsudan grenzt. Der Ausbruch des seltenen Bundibugyo-Typs des Ebolavirus, gegen den es weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt, macht die Lage besonders schwierig.

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