Mehr Schwangerschaftsabbrüche und Fehlgeburten in Südtirol

Von: mk

Bozen – 2025 gab es sowohl bei den freiwilligen Schwangerschaftsabbrüchen als auch bei den Fehlgeburten einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Dies teilt das Landesstatistikamt ASTAT mit.

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In den Gesundheitseinrichtungen Südtirols wurden 2025 insgesamt 595 freiwillige Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, 13,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der betroffenen Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft belief sich auf rund 40 Prozent.

Im selben Zeitraum wurden 384 Fehlgeburten verzeichnet, die einen Aufenthalt in einem öffentlichen Krankenhaus erforderlich machten. Dies entspricht einer Zunahme um 18,2 Prozent gegenüber 2024.

Zum Zeitpunkt der Fehlgeburt war die Frau im Schnitt 32,9 Jahre alt. Die Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, waren dagegen durch­schnittlich etwa zwei Jahre jünger.